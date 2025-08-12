В продажу поступил iPhone 17 Pro, работающий на Android. Фейковый, конечно же

Фейковый iPhone 17 Pro работает на Android и имитирует iOS 18, а не будущую iOS 26. У него заметные рамки, особенно снизу, и экран на базе LCD, а не AMOLED. Тем не менее задняя панель и блок камер выполнены довольно точно и похожи на утечки о настоящей модели. Без прямого сравнения отличить подделку может быть сложно (и, скорее, невозможно, раз настоящий смартфон не показывали).

Настоящий iPhone 17 Pro, по слухам, получит серьёзные улучшения в камерах: фронтальная камера вырастет с 12 до 24 Мп, а 5-кратный телеобъектив — с 12 до 48 Мп. Основная камера останется без изменений. Смартфон будет работать на новом чипсете A19 Pro. Также ожидается, что объём оперативной памяти увеличится до 12 ГБ против 8 ГБ в прошлом году.