В продажу поступил один из самых дешевых смартфонов с поддержкой 5G

Напомним, что устройство работает на базе Snapdragon 765G с поддержкой 5G SA и NSA. Смартфон получил 6,57-дюймовый экран, который занимает порядка 90,74% площади передней панели. Vivo Z6 получил энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Vivo Z6 доступен в нескольких модификациях, в числе которых версия на 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней стоимостью в 313 долларов. Также компания предлагает старшую модель на 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней, которая, в свою очередь, стоит 370 долларов.