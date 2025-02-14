В прошивке Xiaomi HyperOS нашли упоминание обновлений для аккумулятора смартфонов

Опубликовано 14 февраля 2025, 08:281 мин.
В прошивке Xiaomi HyperOS нашли упоминание обновлений для аккумулятора смартфоновНеожиданная находка
В HyperOS от Xiaomi обнаружили новую функцию — обновление программного обеспечения аккумулятора.
Судя по утечке, эта опция позволит откалибровать систему управления питанием и продлить срок службы батареи.
В настройках смартфонов Xiaomi появилась скрытая опция HyperOS Update Battery Firmware. Она находится в разделе «Батарея» > «Дополнительные функции» и позволяет загружать актуальные прошивки для аккумулятора.
Обновления могут улучшить алгоритмы зарядки, снизить энергопотребление, повысить точность отображения заряда и устранить известные баги.
Перед обновлением, Xiaomi рекомендует убедиться, что установлена последняя версия HyperOS Security.
Если ПО безопасности устарело, функция может не отображаться. Также стоит зарядить телефон, подключить его к сети и создать резервную копию данных.