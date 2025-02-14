В прошивке Xiaomi HyperOS нашли упоминание обновлений для аккумулятора смартфонов

Судя по утечке, эта опция позволит откалибровать систему управления питанием и продлить срок службы батареи.

В настройках смартфонов Xiaomi появилась скрытая опция HyperOS Update Battery Firmware. Она находится в разделе «Батарея» > «Дополнительные функции» и позволяет загружать актуальные прошивки для аккумулятора.

Обновления могут улучшить алгоритмы зарядки, снизить энергопотребление, повысить точность отображения заряда и устранить известные баги.