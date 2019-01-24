В Redmi Note 7 добавили ночной режим съёмки из флагмана Xiaomi Mi Mix 3

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой возможности для нового смартфона Redmi Note 7. Теперь на нём можно использовать ночной режим съёмки, как у флагманского слайдера Xiaomi Mi Mix 3.

Ночной режим был представлен вместе с Xiaomi Mi Mix 3, а затем добавлен в видео обновление программного обеспечения на Mi 8 Pro и Mix 2s. Режим позволяет делать HDR-снимки с яркими деталями, даже когда освещение очень плохое. Чтобы добиться такого эффекта, смартфон делает несколько снимков с различной экспозицией и затем объединяет их в одно фото, максимально яркое и с минимально возможно низким уровнем шумов.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 — это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Пока Xiaomi Redmi Note 7 начал продаваться только в Китае и находится в дефиците.