В рейтинге самых быстрых в мире смартфонов сменился лидер

Смартфон, основанный на чипе Dimensity 9000 от MediaTek, набрал 1 072 221 балл в AnTuTu, что заметно выше, чем у того же Samsung Galaxy S22 Ultra с базе Exynos 2200 SoC — корейскому телефону удалось заработать лишь 968 359 баллов.

Что интересно, новый SoC от MediaTek смог обогнать даже своего главного конкурента — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, у которого лишь 1 056 488 баллов.