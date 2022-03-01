В рейтинге самых быстрых в мире смартфонов сменился лидер

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В рейтинге самых быстрых в мире смартфонов сменился лидерИ это не Samsung Galaxy S22 Ultra или iPhone 13 Pro Max
В сети появились результаты тестирования нового смартфона Vivo, предположительно Vivo X80 Pro. Устройство смогло набрать рекордное количество баллов как в AnTuTu, так и в Geekbench.
Смартфон, основанный на чипе Dimensity 9000 от MediaTek, набрал 1 072 221 балл в AnTuTu, что заметно выше, чем у того же Samsung Galaxy S22 Ultra с базе Exynos 2200 SoC — корейскому телефону удалось заработать лишь 968 359 баллов.
Что интересно, новый SoC от MediaTek смог обогнать даже своего главного конкурента — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, у которого лишь 1 056 488 баллов.
Отметим, что также новенький Vivo X80 Pro получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и Android 12 прямо из коробки. Оперативной памяти в смартфоне будет до 12 ГБ, а постоянной — до 512 ГБ.
Источник: GSMArena