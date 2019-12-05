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В рейтинге смартфонов с лучшими селфи-камерами сменился лидер
Им стал новый флагман от Huawei
Буквально сегодня состоялась официальная презентация флагмана Huawei Nova 6 5G, однако представители DxOMark уже успели протестировать селфи-камеру устройства и сравнить результаты с конкурентами.
Так, селфи-камера Nova 6 5G получила все 100 баллов, становясь абсолютным лидером, обгоняя при этом фронтальные камеры таких участников рынка, как Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Huawei Mate 30 Pro и Google Pixel 4. Специалисты, которые тестировали фотовозможности флагмана, обратили внимание на качественную детализацию камеры, низкий уровень шумов и естественную передачу тона кожи.
Что касается минусов, то было зафиксирован расфокус лица ближайшего к камере человека во время групповых селфи. Кроме того, была выявлена неустойчивость экспозиции и баланса белого.