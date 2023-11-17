В рекламе о таком не скажут: насколько iPhone 15 быстрее прошлогодней модели в скорости 5G

Это открытие особенно актуально в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника», когда многие задумываются о покупке новейших моделей iPhone и Samsung.

В Австралии, например, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max показали на 14% более высокую среднюю скорость загрузки по сравнению с моделями прошлого года.

В Бразилии три из четырех моделей iPhone 15 также продемонстрировали значительное улучшение скорости.

В Канаде все четыре модели iPhone 15 превзошли iPhone 14, при этом iPhone 15 Pro Max показал увеличение скорости на 26%.

Во Франции три модели iPhone 15 также показали улучшенную производительность, с увеличением скорости на 18% для iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max.

В Германии наблюдались незначительные улучшения в производительности, в то время как в Индии три из четырех моделей iPhone 15 показали лучшую скорость загрузки.

Все вышеперечисленные данные демонстрируют значительное улучшение производительности новых моделей iPhone по сравнению с предыдущим поколением, особенно в контексте скорости 5G.