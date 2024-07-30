В РФ стартовали продажи мощных смартфонов среднего класса с «голливудским» качеством съёмки людей HONOR 200

Предзаказы, проходившие с 22 по 29 июня, показали высокий интерес: на HONOR 200 было на 20% больше заявок, чем на предыдущую модель, а на HONOR 200 Pro – на 14% больше.

При этом 70% предзаказов пришлись на регионы, что подчеркивает популярность устройств по всей стране.

Стоимость смартфонов в МТС:

HONOR 200 8/256 ГБ – 49 990 рублей,

HONOR 200 12/256 ГБ – 54 990 рублей,

HONOR 200 Pro 12/512 ГБ – 69 990 рублей.

Цвета HONOR 200: лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный. HONOR 200 Pro доступен в лунном белом, океаническом голубом и вельветовом черном.

С 30 июля по 12 августа покупатели новых HONOR 200 и 200 Pro получат скидку 5000 рублей и умные часы в подарок, а также рассрочку 0-0-24.

Напомним, что линейка HONOR 200, созданная с фотоателье Harcourt, оптимизирует съемку портретов с помощью ИИ. Она оснащена батареей 5200 мАч и поддерживают быструю зарядку 100 Вт, а Pro-версия также предлагает беспроводную зарядку 66 Вт.