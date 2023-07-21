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18:44, 21 июля 2023
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В Роскачестве назвали способ сохранить работоспособность батареи смартфона как можно дольше

Нужно отключить в смартфоне пару разрешений

Специалисты Роскачества рассказали о простом способе продлить работоспособность батареи смартфона.

Отмечается, что для этого стоит отключить автоматический поиск Wi-Fi-сетей и Bluetooth-соединений. Отключить эти разрешения можно в соответствующих разделах устройства.

При отключении этих функций снизится нагрузка на батарею, поскольку не будут работать фоновые приложения, которые даже в режиме простоя смартфона расходуют энергию.

«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — рассказали в Роскачестве.

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