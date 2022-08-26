В «Роскачестве» объяснили, как установить пароль на отдельное приложение

Бывают ситуации, когда нужно зашифровать конкретное приложение без установки пароля на весь смартфон. Для этого существует несколько решений.

Отмечается, что можно воспользоваться сторонними приложениями. Все они работают по одному и тому же принципу. После скачивания, в приложении для установки пароля на другие аппы нужно установить PIN-код, разрешить доступ к другим приложениям, выбрать нужные продукты для установки пароля и шифрования. При входе в шифровальщик каждый раз придётся вводить PIN.

Но нужно учесть, что такое приложение должно быть качественным и надёжным. В противном случае оно может привести к критическим последствиям для какого-либо важного приложения или всей системы. Также стоит обратить внимание, если шифровальщик требует слишком много доступов и разрешений: в таком случае существует угроза кражи данных. При выборе таких приложений всегда нужно ориентироваться на рейтинг и отзывы.

Другой вариант — использование оболочки смартфона. Каждый производитель смартфонов с предустановленной системой Android разрабатывает и свою оболочку для ОС. В оболочку по умолчанию может быть «вшита» функция «Блокировка приложений». Если её выбрать, то можно, без использования сторонних решений, ставить пароли на целевые приложения.

Ещё один вариант — создание гостевой учётной записи. Когда у смартфона несколько пользователей или нужно передать устройство другому человеку на какое-то время, вторая учётная запись решит проблему конфиденциальности. У другого пользователя будут свои настройки и предел информации.

Другой человек не сможет получит доступ к смс, приложениям, браузеру и т.д.