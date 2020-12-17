В Роскачестве выявили минусы серии смартфонов iPhone 12

Также в Роскачестве отметили, что процесс зарядки смартфонов новой линейки iPhone происходит дольше с адаптером на 5 Вт, нежели на 20 Вт. В то же время, последний необходимо покупать отдельно. Это одна из основных причин, по которой iPhone 12 не вошел в первую тройку лидеров рейтинга лучших смартфонов.

Помимо прочего Роскачество оценивало и время автономной работы новой серии. По данным ведомства, все устройства линейки, кроме модели Pro Max, предлагают среднюю автономность. Зато iPhone 12 Pro Max выдал 41 час работы.