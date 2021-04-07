В Россию привезли восьмиядерный смартфон с 3/32 ГБ дешевле 7 тысяч рублей

В продажу HOT 10 PLAY поступит 12 апреля. С 13 по 15 апреля на AliExpress за версию 3/32 ГБ попросят 6975 рублей, а за 4/64 ГБ — 8175 рублей. После этого смартфон будет стоить 8490 и 9990 рублей соответственно.