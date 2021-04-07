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В Россию привезли восьмиядерный смартфон с 3/32 ГБ дешевле 7 тысяч рублей
Сам релиз состоится уже 12 апреля
Компания Infinix представила в России свой новый сверхдоступный смартфон — Infinix HOT 10 PLAY. Несмотря на использование в нём восьмиядерного процессора, устройство продаётся дешевле 7 тыс рублей за версию 3/32 ГБ.
HOT 10 PLAY получил 6,82-дюймовый дисплей и чип Helio G35 в качестве основы. При этом ёмкость аккумулятора новинки составляет 6000 мАч. По заверениям производителя, устройство оснащено режимом Ultra Power, который обеспечивает 19 часов работы при 5% заряда.
Основная камера смартфона двойная, на 13 Мп и с AI-функциями. Также устройство оснащено сканером отпечатка пальцев и системой разблокировки по лицу.
В продажу HOT 10 PLAY поступит 12 апреля. С 13 по 15 апреля на AliExpress за версию 3/32 ГБ попросят 6975 рублей, а за 4/64 ГБ — 8175 рублей. После этого смартфон будет стоить 8490 и 9990 рублей соответственно.