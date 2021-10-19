В России автоматизируют борьбу с телефонными и онлайн-мошенниками

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минцифры, будут автоматизированы сбор, анализ и передача данных о телефонных и онлайн-мошенниках с помощью мощностей российских компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Все данные будут в виде целостной информации передаваться в правоохранительные органы.

По информации источника, в первой половине 2021 года доля звонков с подозрением на действия злоумышленников выросла почти на 17% по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что «Лаборатория Касперского» сообщила о недопущении более 36 млн попыток перехода россиян на фишинговые сайты.

При этом эксперты источника выразили сомнения, что подобные попытки Минцифры дадут какой-либо ощутимый результат. По словам директора по технологиям Infosecurity a Softline Company Никиты Пинчука, существует только один способ остановить мошенников — сделать их бизнес невыгодным и рискованным.