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Сегодня в 17:56
В России более дорогой Samsung Galaxy S20+ продаётся дешевле базового Galaxy S20
И всё из-за весенней распродажи компании
Компания Samsung решила устроить в России новую распродажу, посвящённую весне. Помимо всего прочего, акция сделала более продвинутый и дорогой Samsung Galaxy S20+ дешевле, чем Galaxy S20. Даже с учётом скидки на последнего.
Так, если базовый Galaxy S20 сам по себе стоит 69 990 рублей (а со скидкой 59 990 рублей), то Galaxy S20+ можно купить за 49 990. При этом на странице акции можно найти много других интересных предложений от южнокорейского техногиганта.
Например, практически к каждому флагманскому смартфону компании в подарок идут беспроводные наушники Galaxy Buds+. Отдельно, в обычное время, они продаются за 10 990 рублей.
Отметим, что акция продлится до 5 апреля 2021 года.