В России более дорогой Samsung Galaxy S20+ продаётся дешевле базового Galaxy S20

Так, если базовый Galaxy S20 сам по себе стоит 69 990 рублей (а со скидкой 59 990 рублей), то Galaxy S20+ можно купить за 49 990. При этом на странице акции можно найти много других интересных предложений от южнокорейского техногиганта.

Например, практически к каждому флагманскому смартфону компании в подарок идут беспроводные наушники Galaxy Buds+. Отдельно, в обычное время, они продаются за 10 990 рублей.

Отметим, что акция продлится до 5 апреля 2021 года.