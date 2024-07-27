Телефоны
Опубликовано 27 июля 2024, 00:47
1 мин.

В России цены на базовую модель iPhone 15 снизились на 40%

Можно найти дешевле 75 тысяч рублей
В российских магазинах вновь снизились цены на младшую модель линейки iPhone 15.
В России цены на базовую модель iPhone 15 снизились на 40%
© Mockup Free / Unsplash

На страте продаж в сентябре 2023 года базовый iPhone 15 отдавали в диапазоне 125−170 тысяч рублей, на данный момент цены снизились в среднем до 75 тысяч. При этом встречаются предложения и за 62 тысячи рублей. То есть в среднем цены снизились на 40%.

Цены варьируются в зависимости от комплектации устройства, а также от региона назначения. К примеру, американские версии iPhone 15 стоят дешевле, потому что вместо физической SIM-карты в них используется цифровая eSIM.

Источник:Hi-Tech mail.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#iPhone 15
,
#цены
,
#Россия