В России цены на базовую модель iPhone 15 снизились на 40%

На страте продаж в сентябре 2023 года базовый iPhone 15 отдавали в диапазоне 125−170 тысяч рублей, на данный момент цены снизились в среднем до 75 тысяч. При этом встречаются предложения и за 62 тысячи рублей. То есть в среднем цены снизились на 40%.

Цены варьируются в зависимости от комплектации устройства, а также от региона назначения. К примеру, американские версии iPhone 15 стоят дешевле, потому что вместо физической SIM-карты в них используется цифровая eSIM.