В России досрочно рассекретили смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Huawei Y5 2019 и P Smart Z

Компания Huawei готовит к выпуску новые смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Huawei Y5 2019 и Huawei P Smart Z. Записи о них уже появились на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».

В базе данных ЕЭК упоминаются флагманский Honor 20 с модельным номером YAL-L21 и ещё более продвинутый Honor 20 Pro с модельным номером YAL-L41, а также недорогой Huawei Y5 (2019) с модельным номером AMN-LX9 и Huawei P Smart Z с маркировкой STK-LX1.