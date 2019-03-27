В России досрочно рассекретили смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Huawei Y5 2019 и P Smart Z

Компания Huawei готовит к выпуску новые смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Huawei Y5 2019 и Huawei P Smart Z. Записи о них уже появились на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».
В базе данных ЕЭК упоминаются флагманский Honor 20 с модельным номером YAL-L21 и ещё более продвинутый Honor 20 Pro с модельным номером YAL-L41, а также недорогой Huawei Y5 (2019) с модельным номером AMN-LX9 и Huawei P Smart Z с маркировкой STK-LX1.
Характеристики будущих новинок на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.
Согласно более ранним утечкам, Honor 20 оснащается основной 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с каплевидным вырезом и интегрированным сканером отпечатков пальцев, камерой 48+20+8 Мп с тройным оптическим зумом, 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основной станет флагманский процессор Kirin 980. Аккумулятор обладает ёмкостью 3650 мАч и быстрой зарядкой 22,5 Вт. Также ожидается отдельный HiFi чип, 3,5-мм разъём для наушников, поддержка таких технологий, как Gaming+, GPU Turbo, CPU Turbo и Link Turbo.