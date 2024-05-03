В России флагманский Huawei Pura 70 будет стоит дешевле, чем в Европе

Новинки серии включают модели Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra.

Стандартная модель Pura 70 будет продаваться в России за 69 999 рублей, что заметно дешевле европейской цены в €999 евро (около 99 000 рублей). Смартфон предлагается в конфигурации 12/256 ГБ.

Модель Pura 70 Pro на российском рынке обойдется в 89 999 рублей, тогда как в Европе ее стоимость составляет €1199 евро (приблизительно 120 000 рублей). Устройство доступно в конфигурации 12/512 ГБ.

Топовая модель Pura 70 Ultra предлагается за 129 999 рублей против €1499 евро (около 150 000 рублей) в Европе. Смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Для привлечения первых покупателей Huawei также предлагает различные бонусы, включая возможность приобрести наушники FreeBuds Pro 3 всего за 1 рубль.