В России грядет дефицит популярных смартфонов

В частности, речь моделях таких компаний, как Apple, Samsung и Xiaomi, которые в общей сложности занимают порядка 90% российского рынка смартфонов. Опрошенных ритейлеры и мобильные операторы признались, что данная ситуация является глобальной, и сроки, в которые проблема будет решена — неизвестны и сложно прогнозируемы.

Причем сообщается, что недостаток смартфонов зафиксировался уже в сентябре, а в будущем он лишь усугубится. Так, источники говорят о том, что в октябре на российский рынок поставят порядка 50% от потребностей потребителей. Больше всего проблема затронет премиальный и среднебюджетный сегмент устройств.