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Сегодня 13:43
В России iPhone 11 Pro Max рухнул в цене практически на 25%
Его стоимость составляет 77 тысяч рублей
Портал Hi-tech.mail сообщил, что стоимость флагманского iPhone 11 Pro Max на российском рынке упала до рекордной отметки. Так, на сегодняшний день смартфон можно приобрести за 77 тысяч рублей, а это на 23 тысячи дешевле изначальной стоимости.
Напомним, что в начале продаж смартфон iPhone 11 Pro Max был доступен за 100 тысяч рублей. Сейчас же, модификацию смартфона с 64 ГБ памяти можно приобрести на 23 тысячи дешевле изначальной стоимости, а именно за 76 990 рублей. В то же время минимальная цена iPhone 11 с 64 ГБ предлагается за 52 тысячи рублей. Таким образом, стоимость смартфона упала почти на 25%.
Известно, что рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max на российской рынке стартует с отметки в 99 990 рублей.