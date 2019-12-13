В России iPhone 11 Pro Max рухнул в цене практически на 25%

Напомним, что в начале продаж смартфон iPhone 11 Pro Max был доступен за 100 тысяч рублей. Сейчас же, модификацию смартфона с 64 ГБ памяти можно приобрести на 23 тысячи дешевле изначальной стоимости, а именно за 76 990 рублей. В то же время минимальная цена iPhone 11 с 64 ГБ предлагается за 52 тысячи рублей. Таким образом, стоимость смартфона упала почти на 25%.

Известно, что рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max на российской рынке стартует с отметки в 99 990 рублей.