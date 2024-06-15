В России iPhone 15 Pro Max подешевел до 115 тысяч рублей

Теперь же в среднем цены снизились на 40%, в некоторых онлайн-магазинах и ниже. Средняя цена на iPhone 15 Pro Max в российских маркетплейсах сейчас составляет 115 тысяч рублей.

Флагман iPhone 15 Pro Max считается самым мощным в линейке. Этот аппарат оснащён чипом Apple A17 Pro и на нём можно запускать порты с ПК: Resident Evil 4 и Village, а также Death Stranding и Assassin's Creed Mirage.

Флагманская модель получила титановую рамку корпуса, разъём USB-C, программируемую кнопку действия. iPhone 15 Pro Max имеет основную камеру на 48 Мп, 12 Мп ультраширокоугольный датчик и перископический телеобъектив на 12 Мп с 5-кратным зумом.