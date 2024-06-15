В России iPhone 15 Pro Max подешевел до 115 тысяч рублей

Опубликовано 15 июня 2024, 20:15
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В России iPhone 15 Pro Max подешевел до 115 тысяч рублейСамый мощный айфон в линейке подешевел на 40%
В России подешевел iPhone 15 Pro Max, который со старта продаж в сентябре 2023 года отдавали за 189-200 тысяч рублей.
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Теперь же в среднем цены снизились на 40%, в некоторых онлайн-магазинах и ниже. Средняя цена на iPhone 15 Pro Max в российских маркетплейсах сейчас составляет 115 тысяч рублей.
Флагман iPhone 15 Pro Max считается самым мощным в линейке. Этот аппарат оснащён чипом Apple A17 Pro и на нём можно запускать порты с ПК: Resident Evil 4 и Village, а также Death Stranding и Assassin's Creed Mirage.
Флагманская модель получила титановую рамку корпуса, разъём USB-C, программируемую кнопку действия. iPhone 15 Pro Max имеет основную камеру на 48 Мп, 12 Мп ультраширокоугольный датчик и перископический телеобъектив на 12 Мп с 5-кратным зумом.