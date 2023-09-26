В России iPhone 15 стал дешевле 100 тысяч рублей уже на старте продаж

По цене ниже 100 тысяч рублей iPhone 15 можно приобрести на Яндекс-Маркете: 96990 рублей за версию с 129 ГБ, 101990 рублей — c 256 ГБ. Устройства привезут 3 октября.

В среднем цена iPhone 15 составляет от 124 тысяч рублей. Так, версия с накопителем 128 ГБ обойдётся от 124 тысяч до 129 тысяч рублей. По таким ценам смартфоны можно приобрести в сетях re:Store, «М.Видео-Эльдорадо», «МегаФон», МТС. Сроки ожидания до 10 или 13 октября, либо в течение 120 дней с момента оплаты.