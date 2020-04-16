В России из-за "обвала" рубля стали чаще покупать смартфоны дороже 100 тыс рублей

Так, например, представитель МТС рассказал изданию, что за январь-март 2020 года произошел двукратный рост продаж смартфонов в данной ценовой категории в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Подобные показатели заметили и аналитики “М.Видео-Эльдорадо”. Представитель Связного вообще отметил рост в размере 300 % по сравнению с прошлым годом.

Также интересен тот факт, что до середины марта устройства дороже 100 тыс рублей чаще всего приобретались в кредит, но чуть позже число кредитных покупок сократилось вдвое и теперь составляет около 30% от общего числа продаж. По мнению представителей МТС, основной причиной столь бурно растущего спроса стал “обвал” российского рубля. Эксперты полагают, что пользователи просто-напросто хотят купить устройства по старым ценам, так как цена на них все еще находится на уровне, когда за 1 доллар просили 65 рублей.