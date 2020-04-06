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В России хотят запретить искусственное замедление старых смартфонов
Один из самых “светлых” запретов за последнее время
Как стало известно, Федеральная антимонопольная служба выступила с достаточно интересным предложением — ведомство хочет запретить искусственное замедление старых смартфонов производителями, как минимум на территории России.
Уже ни для кого не секрет, что такие крупные игроки рынка, как Samsung и Apple грешат подобными мерами — они специально, программными методами, “ухудшают” свои старые устройства, якобы заботясь о длительности бесперебойной работы аккумуляторных батарей. ФАС же предлагает](https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/04/2020/5e89eeda9a7947f87184f189) в принципе запретить программное обеспечение, которое необоснованно сокращает срок работы устройств.
Напомним, что еще в начале марта стало известно о том, что Apple назначили штраф до 500 млн долларов за ухудшение работы старых iPhone. Планируется, что производитель выплатит по 25 долларов за каждый смартфон, который в конечном итоге был искусственно “замедлен”.