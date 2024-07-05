В России младшая модель iPhone 14 подешевела до менее чем 65 тысяч рублей

Опубликовано 05 июля 2024, 22:28
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В России младшая модель iPhone 14 подешевела до менее чем 65 тысяч рублейПримерно на четверть
В России начали снижаться цены на базовую модель линейки iPhone 14, представленной Apple в сентябре 2022 года. На старте продаж эту модель отдавали за 85 тысяч рублей.
Сейчас младший iPhone 14 можно приобрести менее чем за 65 тысяч рублей. Цены доходят до 62-64 тысяч. То есть смартфон подешевел примерно на 25%.
Напомним, базовая модель iPhone 14 оснащена чипом A15 Bionic, 6,1" OLED-экраном, 6 ГБ ОЗУ. На задней панели смартфона находится двойная 12 Мп камера. Аккумулятор, которым оснащена модель, имеет ёмкость 3279 мАч.