В России младшая модель iPhone 14 подешевела до менее чем 65 тысяч рублей

Сейчас младший iPhone 14 можно приобрести менее чем за 65 тысяч рублей. Цены доходят до 62-64 тысяч. То есть смартфон подешевел примерно на 25%.

Напомним, базовая модель iPhone 14 оснащена чипом A15 Bionic, 6,1" OLED-экраном, 6 ГБ ОЗУ. На задней панели смартфона находится двойная 12 Мп камера. Аккумулятор, которым оснащена модель, имеет ёмкость 3279 мАч.