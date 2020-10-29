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В России могут засудить Apple за отсутствие зарядки в комплекте с iPhone
И это тот самый случай, когда инициатива вполне себе здоровая
В 2020 году Apple решила отказаться от зарядного блока и наушников в коробке iPhone 12. Само собой, это не понравилось очень многим пользователям. В России же нашелся человек, который решил пойти еще дальше и засудить компанию за отсутствие зарядки в комплекте с новым iPhone.
Так, пользователь под ником fetirar написал в своем Twitter-аккаунте, что направит Роспотребнадзор обращение, в котором предложит ведомству проверить законность отсутствия зарядного блока в комплекте новых iPhone:
При этом он также отметил, что является акционером компании Apple и даже имеет планы на новенький iPhone 12. Но при этом он “юриспруденцию тоже любит”, что и сподвигло его “накидать” за 10 минут обращение в Роспотребнадзор.
Отметим, что сразу после выхода новых iPhone без комплектного зарядника, в сети начали появляться слухи о том, что и прочие производители начнут придерживаться схожей стратегии. Так, например, инсайдеры заявляют о пропаже блока питания в грядущем флагманском Samsung Galaxy S21.