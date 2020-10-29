В России могут засудить Apple за отсутствие зарядки в комплекте с iPhone

При этом он также отметил, что является акционером компании Apple и даже имеет планы на новенький iPhone 12. Но при этом он “юриспруденцию тоже любит”, что и сподвигло его “накидать” за 10 минут обращение в Роспотребнадзор.

Отметим, что сразу после выхода новых iPhone без комплектного зарядника, в сети начали появляться слухи о том, что и прочие производители начнут придерживаться схожей стратегии. Так, например, инсайдеры заявляют о пропаже блока питания в грядущем флагманском Samsung Galaxy S21.