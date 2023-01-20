В России на 25% подешевел iPhone 14 Plus

После презентации в сентябре российская цена iPhone 14 Plus в розничных сетях составляла 95 тысяч рублей. На данный момент стоят эти смартфоны 70 тысяч. Стоимость сократилась более чем на 25%.

«Фишка» 14 Plus в таком же, как у флагмана 14 Pro Max экране — 6,7 дюймов, при этом у него нет выреза Dynamic Island. В остальном модель не отличается от базовой.

Эта версия оснащена чипом A15 Bionic, 5G, 6 ГБ оперативной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 Мп каждый, батареей ёмкостью 4323 мАч. Этот айфон получил Face ID, защиту от влаги, поддержку функции обнаружения ДТП и спутниковой связи.