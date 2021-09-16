В России на все смартфоны будут ставить ещё четыре отечественных приложения

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В России на все смартфоны будут ставить ещё четыре отечественных приложенияОни будут обязательны
С 1 марта 2022 года в России все производители смартфонов буду обязаны устанавливать на свои гаджеты ещё 4 российских приложения. В этот список войдут приложение онлайн-магазина, музыкальное, для чтения и прослушивания книг, а также сервис конференц-связи.
Такие поправки к уже существующему проекту цифрового развития России подготовило Минцифры. Как эти приложения называются, не уточняется. Но, как прокомментировали возможное решение представители ведомства, эти приложения предлагаются из-за их популярности у российских пользователей.
Популярность приложений рассчитывается на основе ежегодного рейтинга Минцифры.