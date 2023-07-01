В России начал дешеветь iPhone 14

По данным сервиса Price.ru, iPhone 14 Plus с постоянной памятью 128 ГБ подешевел на 23% — до 82482 рублей, на версию с 512 ГБ цены снизились на 19%, до 109725 рублей. «Незначительно изменилась цена на модели линейки Pro: iPhone 14 Pro 256 Gb подешевел на 7% (до 139251 рубля), iPhone 14 Pro 1Tb — на 9% (до 153099 рублей)», — сообщил сервис.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что цены на линейку iPhone 14 находятся ниже уровня прошлого года. Причём среди айфонов самые популярные именно iPhone 14, а в линейке — Pro-модели. В МТС рассказали, что ряд моделей iPhone 14 подевел до 17% «по сравнению с их стоимостью в сентябре прошлого года».

В Tele2 заметили снижение цен на эту линейку в среднем на 11%. В сетях операторов «Мегафон» и Yota iPhone 14 подешевел примерно на 10%.