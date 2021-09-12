В России началась продажа смартфона стоимостью 700 рублей

Телефоны
Сегодня в 04:29
В России началась продажа смартфона стоимостью 700 рублейСверхбюджетный гаджет, который можно купить по действующей сейчас скидке
В российском онлайн-магазине Сбермегамаркет началась продажа сверхбюджетного смартфона Digma HIT Q401 3G. Приобрести гаджет можно по скидке, за 695 рублей.
Устройство построено на чипе Spreadtrum SC7731C, имеет оперативную память объёмом 1 ГБ, встроенную – 8 ГБ с возможностью расширения до 32 с помощью карты памяти Micro SD. Смартфон получил графический процессор Mali-400 mp1, 4-дюймовый дисплей разрешением 0,3 Мп, основную камеру 2 Мп и фронтальную – 0,3 Мп. Аккумулятор у этого смартфона мощностью 1600 мАч.
Отмечается, что этот смартфон – хороший вариант, если необходимо бюджетное устройство для нетребовательных приложений, которое не будет тормозить. Также отмечается, что в комплекте с гаджетом нет зарядного устройства.