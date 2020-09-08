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Сегодня 16:30
В России началась распродажа смартфонов и ноутбуков Honor
По очень низким и по очень приятным ценам
Как стало известно, в России началась распродажа смартфонов и ноутбуков в онлайн-магазине компании Honor.
Называется акция “Неделя Honor” и в ее рамках можно ухватить различную технику по очень приятным ценам. Так, например, максимальная скидка в 9 тыс рублей может быть использована при покупке ноутбука MagicBook Pro. При этом в подарок можно получить марштуризатор, умный браслет Honor Band 5 или кое-что другое на выбор. Со скидкой продаются и MagicBook 15 с MagicBook 14 — их можно приобрести на 7 тыс рублей и 6,5 тыс рублей дешевле обычного соответственно.
Также со скидкой в размере 7 тыс рублей можно “урвать” флагманский смартфон компании Honor 30 Pro+. Более подробный перечень устройств, участвующих в акции можно посмотреть на официальном сайте компании.