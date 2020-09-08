В России началась распродажа смартфонов и ноутбуков Honor

Называется акция “Неделя Honor” и в ее рамках можно ухватить различную технику по очень приятным ценам. Так, например, максимальная скидка в 9 тыс рублей может быть использована при покупке ноутбука MagicBook Pro. При этом в подарок можно получить марштуризатор, умный браслет Honor Band 5 или кое-что другое на выбор. Со скидкой продаются и MagicBook 15 с MagicBook 14 — их можно приобрести на 7 тыс рублей и 6,5 тыс рублей дешевле обычного соответственно.