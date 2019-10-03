В России начали дорожать б/у смартфоны

Стало известно, что средняя цена смартфона на сервисе составляет 12300 рублей, что также на 6% больше, чем было во втором квартале текущего года. Согласно опубликованным данным, самые бюджетные смартфоны на “Авито” были выявлены в городе Омск, где средняя стоимость мобильного устройства составила всего 8645 рублей. В списке выгодных городов для покупки вторичного смартфона отметились такие города, как Тольятти, где смартфон можно приобрести за 8699 рублей и Барнаул, где покупку можно совершить за 8998 рублей. Наиболее высокие цены на смартфоны были обнаружены в Новосибирске, где средняя стоимость устройства составляет 14539 рублей, увеличившись на 23% за год.

Компания отметила, что мобильные устройства все еще являются самым посещаемым разделом “Бытовой техники” в рамках сервиса. На вершине топа неизменно находятся смартфоны Apple, стоимость которых выросла на 4,8% в сравнении аналогичным периодом предыдущего года. В тройку лидеров также входят смартфоны компании Samsung, которые выросли в цене на 8,8% и устройства китайского гиганта Xiaomi, которые упали в стоимости на 0,6%.