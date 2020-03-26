В России начали дорожать смартфоны из-за падения рубля и коронавируса

Так, сразу несколько ритейлеров, в число которых входят Связной, Евросеть, М.Видео, Эльдорадо, Ситилинк, Re:Store и DNS, объявили о повышении цен на различные модели iPhone. Так, если изначально iPhone 11 с 64 ГБ постоянной памяти продавался за 59 990 рублей, то сейчас за него просят уже 61 990 рублей. Та же история и с iPhone 11 Pro — версия на 64 ГБ памяти стоил 89 990 рублей, а теперь его оценивают уже в 92 990 рублей. iPhone 11 Pro Max и iPhone XR выросли в цене с 99 990 рублей до 102 990 рублей и с 49 990 рублей до 52 990 рублей соответственно.

Правда, стоит отметить, что на официальном сайте Apple цены все же остались на прежнем уровне. Но учитывая, что на всех остальных официальных площадках они повысились, можно ожидать, что на apple.com ценники в ближайшее время будут изменены.