В России начали продавать смартфон Honor 90 с немерцающим экраном

Гаджет основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, имеет две конфигурации: 8/256 или 12/512 ГБ. При этом объём ОЗУ можно увеличить на 7 ГБ за счёт накопителя с помощью технологии HONOR RAM Turbo.

Honor 90 получил изогнутый по четырём сторонам немерцающий AMOLED-экран с диагональю 6,7", поддерживающий высокое разрешение 1.5K (2664x1200 пикселей), 100% охват палитры DCI-P3 и отображающий до 1,07 млрд цветов. Пиковая яркость составляет до 1600 нит, что обеспечивает чёткое изображение и читаемость информации даже на ярком солнце.

Устройство оснащено технологией адаптивной частоты обновления экрана до 120 Гц, которая подстраивается в зависимости от контента для сохранения баланса между плавностью изображения и временем автономной работы, также экран поддерживает HDR10+.

AMOLED-экран Honor 90 работает с рекордно высокой ШИМ-частотой 3840 Гц. Это гарантирует отсутствие мерцания при любом уровне яркости подсветки и подтверждается сертификатом TÜV Rheinland. Также смартфон поддерживает функции защиты зрения: «Динамическая яркость» имитирует изменения естественного освещения и снижает нагрузку на мышцы глаз, а функция «Циркадный ночной экран» вечером постепенно меняет цветовую палитру на более тёплую и помогает выработке мелатонина для повышения качества сна.

Смартфон оснащён широкоугольной камерой 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма и поддержкой двукратного зума без потери качества, ультраширокоугольной камерой 12 Мп с автофокусом и функцией макросъёмки, вспомогательной камерой 2 Мп для улучшенной портретной съёмки. Для съёмок в сложных условиях телефон получил технологию объединения пикселей 16-в-1, также качество снимков обеспечивается съёмкой с мультиэкспозицией, алгоритмами шумоподавления и широким динамическим диапазоном. К тому же камера Honor 90 поддерживает новый режим «Портрет» с поддержкой 2-кратного зума, улучшенной обработкой оттенков кожи, точным отделением объекта съёмки от фона и размытием заднего плана. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп позволяет снимать детализированные селфи и поддерживает запись видео с разрешением 4K.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Один заряд может обеспечить до 19,5 часов непрерывного просмотра локального видео. Honor 90 поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge 66 Вт, позволяющую получить до 45% энергии за 15 минут.

Доступен в цветах: «Полночный чёрный», «Изумрудный зелёный», «Арктический лёд». Смартфон уже можно приобрести в магазинах электроники, в интернет-магазинах, включая сети М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МТС, МегаФон, Билайн и Ozon.

В период с 29 сентября по 30 октября Honor 90 можно приобрести со скидкой 5000 рублей и стоимость смартфона с конфигурацией памяти 8/256 ГБ составит 39990 рублей, версии 12/512 ГБ — 44990 рублей.