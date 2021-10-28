В России начали продавать смартфон, созданный «Ростехом»

Гаджеты называются AYYA T1. Их создала компания «Смартэкосистема», входящая в структуру «Ростеха». Смартфон позиционируется как устройство для полной конфиденциальности общения, поэтому алгоритмы его работы исключают сбор личных данных. Также в нём предусмотрена блокировка микрофона и камеры.

Гаджет оборудован чипом MediaTek Helio P70 и работает на ОС Android 11. По сообщениям разработчика, отечественная операционная система и другие компоненты в устройстве будут установлены позднее. Цена AYYA T1 — 18999 рублей.

Как отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, несмотря на заявленные функции, смартфон нельзя считать защищённым, потому что механическое отключение камер не является надёжным способом защиты. К тому же защищённый смартфон должен работать на операционной системе с криптографией. Также, по словам эксперта, цена подобных устройств, как правило, не превышает 8-9 тысяч рублей. По этой причине «продажи составят в лучшем случае десятки штук до конца года».