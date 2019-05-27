В России начали стремительно отказываться от аксессуаров для смартфонов

Продажи мобильных аксессуаров показывают отрицательную динамику в первом квартале у всех ведущих сотовых ритейлеров. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Сотовые операторы отметили падение прибыльности. Они это объясняют наступлением «консервативного рынка», что привело к падению продажи различных чехлов, зарядных устройств и прочих аксессуаров для смартфонов и телефонов как в количественном, так и в денежном выражении.

В частности, валовая маржа от продажи устройств и аксессуаров в рознице МТС по итогам первого квартала 2019 года составила 8,5%, что на 6 процентных пунктов ниже первого квартала 2018 года. По словам представителя «Вымпелкома», в первом квартале 2019 года при росте оборота от продажи смартфонов и аксессуаров в 88% абсолютное значение маржи выросло на 73%, что «косвенно говорит о снижении данного удельного показателя».

В Tele2 и «Ростелекоме» не раскрывают доходность продаж смартфонов и аксессуаров. По итогам первого квартала 2019 года выручка от продажи смартфонов в рознице Tele2 выросла на 13% к аналогичному периоду прошлого года, от продажи аксессуаров — на 19,7%, средний чек по смартфонам — на 26%, сообщили в Tele2. В «МегаФоне» не раскрывают данные до публикации результатов за первый квартал.

В целом на рынке продажи мобильных аксессуаров показали в первом квартале отрицательную динамику как в деньгах (на 5%), так и в штуках (на 8%), отмечают в «М.Видео-Эльдорадо». Рынок смартфонов в январе—марте при этом вырос примерно на 8% в штуках и на 18% в деньгах, до 7 млн и 110 млрд руб. соответственно.