В России начали выпускать телефоны для военных с урезанной функциональностью

Российский бренд электроники BQ сообщил о старте продаж телефона BQ 2432 Tank SE, созданного специально для военнослужащих.

Аппарат не имеет расширенных мультимедийных возможностей и отвечает требованиям телефонов, разрешенных в армии РФ 2019 года: отсутствие диктофона, дополнительного флеш-накопителя, Bluetooth, фотокамеры, доступа в Интернет и MMS.

Корпус аппарата выполнен из толстого пластика и укреплен металлическими винтами. Разъем питания защищен прорезиненной заглушкой, защищающей устройство от пыли, грязи и брызг.

Телефон оснащается 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (240x320 пикселей), двумя яркими фонариками, двумя слотами для SIM-карт, аккумуляторной батареей ёмкостью 2500 мАч.

Телефон BQ 2432 Tank SE предлагается по рекомендованной розничной цене 1 690 рублей.