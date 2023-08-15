В России начались продажи бюджетного смартфона Realme C53 со 108 Мп камерой

Этот бюджетный смартфон выделяется на фоне конкурентов благодаря камере с разрешением 108 Мп, быстрой зарядке мощностью 33 Вт и внушительной оперативной памяти до 12 ГБ.

Realme C53 предлагает высокую производительность, обеспечиваемую восьмиядерным процессором T612 и 6 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 12 ГБ при помощи виртуальной памяти.

Устройство также может похвастаться 6,74-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, что гарантирует плавное и чёткое изображение.

Смартфон доступен в двух цветах: «Чемпионское золото» и «Глубокий чёрный». Покупатели, которые приобретут и активируют свой Realme C53 до 10 сентября 2023 года, получат дополнительный год гарантии.

Стоимость новинки в конфигурации 6/128 ГБ составляет 13 999 рублей.