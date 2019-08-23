В России начались продажи флагманского Samsung Galaxy Note 10

”Если раньше потребитель мог приобрести только один размер смартфона, то теперь ему стали доступны две версии - Note 10 и Note 10+. Новинка получила инновационные технологии, в числе которых обновленное электронное перо S Pen с расширенными возможностями и новыми функциями для управления смартфоном на расстоянии. Кроме того, это поддержка улучшенной сверхбыстрой зарядки, заряжающей за 30 минут смартфон для использования на протяжении всего дня”, — заявили в пресс-службе Samsung.

Предзаказы нового смартфона начались еще 8 августа и, по данным компании, за 14 дней количество предзаказанных Note 10 превысило в 2,7 раза число предзаказов Note 9 за аналогичный период. Galaxy Note 8 за аналогичный период в 2017 году заказали в 3,7 раза меньшее количество покупателей. Напомним, что цена на Galaxy Note 10 по предзаказу составила 76 990 рублей, а за Galaxy Note 10+ — 89 990 рублей.