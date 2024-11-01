В России начались продажи «неубиваемого» смартфона HONOR X7c

Устройство устойчиво к ударам, имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP64, а также сертифицирован на 5-звездочный стандарт прочности SGS Premium Performance.

Смартфон доступен в полночном черном и лесном зеленом цветах по цене 17 990 рублей за версию 6/128 ГБ и 20 990 рублей за 8/256 ГБ.

С 1 по 15 ноября покупатели могут воспользоваться скидкой 3000 рублей и получить наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 в подарок.

HONOR X7c оснащен двойной камерой с основным сенсором на 108 Мп, что обеспечивает качественные снимки в разных условиях.