В России начались продажи «неубиваемого» смартфона HONOR X9c

Новинка обладает прочным корпусом и стеклом, выдерживающим падения с 2 метров. За устойчивость отвечает сертификат SGS Premium Performance.

Смартфон оснащен 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем (1.5К, 120 Гц, 4000 нит) с технологиями защиты зрения. Батарея 6600 мАч на основе кремний-углеродной технологии обеспечивает лидирующую автономность.

Основная камера 108 Мп с OIS поддерживает AI Motion Sensing, три режима портретной съемки и AI-ластик для удаления лишних объектов.

Цены:

12/256 ГБ — 40 990 рублей

8/256 ГБ — 38 990 рублей

До 17 февраля действует акция: скидка 4000 рублей, наушники HONOR CHOICE Earbuds S7 в подарок, бесплатная замена экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.