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Опубликовано 05 февраля 2025, 07:01
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В России начались продажи «неубиваемого» смартфона HONOR X9c

Как всегда, для первых покупателей бонусы и подарки
В российских магазинах стартовали продажи HONOR X9c — смартфона с достойными характеристиками и повышенной защитой.
В России начались продажи «неубиваемого» смартфона HONOR X9c
© М.Видео

Новинка обладает прочным корпусом и стеклом, выдерживающим падения с 2 метров. За устойчивость отвечает сертификат SGS Premium Performance.

Смартфон оснащен 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем (1.5К, 120 Гц, 4000 нит) с технологиями защиты зрения. Батарея 6600 мАч на основе кремний-углеродной технологии обеспечивает лидирующую автономность.

Основная камера 108 Мп с OIS поддерживает AI Motion Sensing, три режима портретной съемки и AI-ластик для удаления лишних объектов.

Цены:

  • 12/256 ГБ — 40 990 рублей
  • 8/256 ГБ — 38 990 рублей

До 17 февраля действует акция: скидка 4000 рублей, наушники HONOR CHOICE Earbuds S7 в подарок, бесплатная замена экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
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