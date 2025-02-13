В России начались продажи продажи Xiaomi Redmi Note 14 от 19 тыс рублей

Опубликовано 13 февраля 2025, 10:001 мин.
В России начались продажи продажи Xiaomi Redmi Note 14 от 19 тыс рублейА до 9 марта есть скидки и приятные подарки
В России стартовали продажи смартфонов серии Redmi Note 14.
Новинки уже доступны в М.Видео-Эльдорадо, а цены начинаются от 18 990 рублей. В период до 9 марта покупатели могут получить скидки до 3000 рублей и подарки в виде наушников или фитнес-браслетов Xiaomi.
Redmi Note 14 Pro+ 5G получил 200-мегапиксельную ИИ-камеру с оптической стабилизацией и 30-кратным цифровым зумом. Все модели оснащены дисплеем 120 Гц с защитой зрения.
Флагманская модель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а младшие версии — Gorilla Glass 5. Смартфоны работают на быстрых чипсетах, а аккумулятор сохраняет до 80% емкости после 1600 циклов зарядки.
Цены и скидки:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G – от 48 990 рублей
- Redmi Note 14 Pro – от 33 990 рублей
- Redmi Note 14 – от 18 990 рублей