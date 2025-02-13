В России начались продажи продажи Xiaomi Redmi Note 14 от 19 тыс рублей

Новинки уже доступны в М.Видео-Эльдорадо, а цены начинаются от 18 990 рублей. В период до 9 марта покупатели могут получить скидки до 3000 рублей и подарки в виде наушников или фитнес-браслетов Xiaomi.

Redmi Note 14 Pro+ 5G получил 200-мегапиксельную ИИ-камеру с оптической стабилизацией и 30-кратным цифровым зумом. Все модели оснащены дисплеем 120 Гц с защитой зрения.