В России начались продажи смартфона и планшета на отечественной ОС Аврора

Новинки, представленные под брендом Fplus, включают в себя планшет Life Tab Plus и защищенный смартфон R570E. Они оба уже внесены в Реестр промышленной продукции Минпромторга.

На старте продаж установлены привлекательные промо-цены: планшет предлагается по цене 16 990 рублей, а смартфон — за 14 990 рублей. Эти цены актуальны для первой тысячи экземпляров, после чего стоимость устройств возрастет, хотя точные цифры пока не разглашаются.

Устройства на Авроре оснащены базовым набором российских программ, включая мобильный клиент для Telegram Tavro, антивирус Dr.Web и офисное ПО «МойОфис Документы». Также предустановлена платформа AVROID для запуска Android-приложений.