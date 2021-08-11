В России начались продажи специальной версии iPhone 13 для христиан и мусульман

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В России начались продажи специальной версии iPhone 13 для христиан и мусульманА ведь купертиновцы даже не представили устройство
Компания Apple проведёт презентацию грядущих iPhone 13 лишь ближайшей осенью. Но уже сейчас российский бренд Caviar представил коллекцию iPhone 13 Pro, основной аудиторией которого станут верующие пользователи.
Всё дело в том, что модифицированные смартфоны стилизованы под одну из трёх религий: православие, католицизм и ислам, говорится на сайте самой компании.
При этом на модели iPhone St Peter`s Basilica разместили изображение собора Святого Петра в Ватикане. На iPhone Cathedral Of Christ The Savior нанесли миниатюрный храм Христа Спасителя. Ну а на задней крышке iPhone Kaaba можно разглядеть главную мусульманскую святыню – Каабу.
Цена «прокаченных» iPhone 13 Pro начинается от 416 тыс рублей. Самый дорогой вариант — «православный» — стартует от 424 тыс рублей.