В России начались продажи специальной версии iPhone 13 для христиан и мусульман

Всё дело в том, что модифицированные смартфоны стилизованы под одну из трёх религий: православие, католицизм и ислам, говорится на сайте самой компании.

При этом на модели iPhone St Peter`s Basilica разместили изображение собора Святого Петра в Ватикане. На iPhone Cathedral Of Christ The Savior нанесли миниатюрный храм Христа Спасителя. Ну а на задней крышке iPhone Kaaba можно разглядеть главную мусульманскую святыню – Каабу.