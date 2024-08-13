В России начались продажи топовых камерофонов Vivo X100 и X100 Pro

Устройства оснащены процессорами Mediatek Dimensity 9300 5G, что обеспечивает высокую производительность в приложениях и играх. В обоих смартфонах 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить значительный объем данных.

Особое внимание уделено камерам: Vivo X100 Pro оснащен тройной камерой на 50 Мп с автофокусом и оптической стабилизацией на основном и телефотобъективе. Младшая модель X100 получила 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, 64-мегапиксельный телефото модуль и ультраширокоугольный объектив на 50 Мп. Оба устройства имеют селфи-камеру на 32 Мп.

Смартфоны оснащены 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 х 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Ёмкость аккумуляторов составляет 5000 мАч у X100 и 5400 мАч у X100 Pro, с поддержкой быстрой зарядки до 120 Вт. Цена Vivo X100 составляет 109 999 рублей, Vivo X100 Pro — 129 999 рублей.