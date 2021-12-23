В России начнут штрафовать за подмену номера при звонке

Госдума в третьем чтении приняла поправки к КоАП и федеральному закону 319-ФЗ «О связи». В законе появится новая статья 13.2-1, согласно которой для операторов вводятся наказания за несоблюдение требований о предотвращении телефонного мошенничества. Оператор обязан блокировать все подменные номера, к примеру, когда номер указан как российский, а звонят из другой страны.

Также операторы обязаны передавать номера инициаторов вызова и уникальные идентификационные коды в неизменном виде. Если таких данных нет, за это также предусмотрено наказание.

Штраф зависит от правонарушения:

для должностных лиц — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей;

для ИП — от 200 тыс. до 800 тыс. рублей;