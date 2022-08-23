В России обновили список отечественных приложений, обязательных для предустановки

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В России обновили список отечественных приложений, обязательных для предустановкиДля мобильных устройств и Smart TV
Правительство России утвердило перечень приложений, обязательных для предустановки на все мобильные устройства и Smart TV, продающиеся на отечественном рынке.
В список вошли: поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Life, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», плат§жная система Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и книжный сервис «ЛитРес».
Для Smart TV: «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», НТВ, «Смотрим» (ВГТРК).