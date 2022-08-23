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В России обновили список отечественных приложений, обязательных для предустановки

Для мобильных устройств и Smart TV

Правительство России утвердило перечень приложений, обязательных для предустановки на все мобильные устройства и Smart TV, продающиеся на отечественном рынке.