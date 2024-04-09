В России объявили цены на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic6 Pro доступен для предварительного заказа в двух цветах: «Графитовый черный» с матовым стеклом и «Шалфейный зеленый» с отделкой с отделкой из экокожи. Стоимость устройства с объемом памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. При предзаказе покупатели получат скидку 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (за 29 990 рублей) в подарок.

Коммерческий директор розничной сети МТС, Алексей Помозов, отметил активный рост интереса к флагманским смартфонам, особенно тем, что стоят более 80 000 рублей. Он подчеркнул, что HONOR Magic6 Pro обладает высоким спросом благодаря передовым технологическим характеристикам.