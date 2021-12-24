В России операторы сотовой связи заблокировали 2,5 млн SIM-карт

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В России операторы сотовой связи заблокировали 2,5 млн SIM-картКоторые не зарегистрированы государством
Российские операторы связи начали блокировать корпоративные SIM-карты, незарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации. В течение декабря текущего года было заблокировано 2,5 млн «симок».
Такие меры начали реализовывать в связи со вступившими в силу ещё в июне поправками к закону «О с вязи». Согласно документу, SIM-карты сотрудников компаний, которые пользуются корпоративными тарифами, но не зарегистрированы в ЕСИА, должны быть заблокированы. Последней отчётной датой было указано 30 ноября. К ним относятся и номера, которыми не пользовались с момента принятия поправок.
Как отмечается, оператором, заблокировавшим наибольшее количество таких номеров, оказался «Билайн».
Источник: РБК