В России операторы сотовой связи заблокировали 2,5 млн SIM-карт

Такие меры начали реализовывать в связи со вступившими в силу ещё в июне поправками к закону «О с вязи». Согласно документу, SIM-карты сотрудников компаний, которые пользуются корпоративными тарифами, но не зарегистрированы в ЕСИА, должны быть заблокированы. Последней отчётной датой было указано 30 ноября. К ним относятся и номера, которыми не пользовались с момента принятия поправок.

Как отмечается, оператором, заблокировавшим наибольшее количество таких номеров, оказался «Билайн».