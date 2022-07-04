В России острая нехватка запчастей для смартфонов Samsung и Huawei

В России острая нехватка запчастей для смартфонов Samsung и HuaweiНо есть шансы, что в ближайшие месяцы ситуация наладится
Больше всего специалисты по замене деталей нуждаются в аккумуляторах и экранах — именно их на сегодняшний не хватает больше всего.
И если в случае с Huawei во всех АСЦ в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, то у Samsung немного иная ситуация. Часть сервисных центров бренда имеет в наличии аккумуляторы, но не имеет дисплеев, а часть — наоборот.
Сообщается, что появление деталей хоть и ожидаются в течение недели, данные сроки не являются окончательными. При этом эксперты предупреждают: обращаться с вопросом замены запчастей к неавторизованным сервисным центрам может быть опасно.
Дефекты после ремонта в неавторизованных сервисных центрах условно можно разделить на две категории: проблемы с добросовестностью сотрудников либо недостаток их компетентности.
Специалисты также высказывают мнение, что ситуация с комплектующими для смартфонов в лучшем случае наладится лишь к осени.