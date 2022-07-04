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В России острая нехватка запчастей для смартфонов Samsung и Huawei

Но есть шансы, что в ближайшие месяцы ситуация наладится
Россия столкнулась с заметным дефицитом запчастей для смартфонов двух брендов: Samsung и Huawei. Об этом стало известно благодаря авторизованным сервисным центрам (АСЦ) компаний.
В России острая нехватка запчастей для смартфонов Samsung и Huawei

Больше всего специалисты по замене деталей нуждаются в аккумуляторах и экранах — именно их на сегодняшний не хватает больше всего.

И если в случае с Huawei во всех АСЦ в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, то у Samsung немного иная ситуация. Часть сервисных центров бренда имеет в наличии аккумуляторы, но не имеет дисплеев, а часть — наоборот.

Сообщается, что появление деталей хоть и ожидаются в течение недели, данные сроки не являются окончательными. При этом эксперты предупреждают: обращаться с вопросом замены запчастей к неавторизованным сервисным центрам может быть опасно.

Дефекты после ремонта в неавторизованных сервисных центрах условно можно разделить на две категории: проблемы с добросовестностью сотрудников либо недостаток их компетентности.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Специалисты также высказывают мнение, что ситуация с комплектующими для смартфонов в лучшем случае наладится лишь к осени.

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