В России острая нехватка запчастей для смартфонов Samsung и Huawei

Больше всего специалисты по замене деталей нуждаются в аккумуляторах и экранах — именно их на сегодняшний не хватает больше всего.

И если в случае с Huawei во всех АСЦ в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, то у Samsung немного иная ситуация. Часть сервисных центров бренда имеет в наличии аккумуляторы, но не имеет дисплеев, а часть — наоборот.

Сообщается, что появление деталей хоть и ожидаются в течение недели, данные сроки не являются окончательными. При этом эксперты предупреждают: обращаться с вопросом замены запчастей к неавторизованным сервисным центрам может быть опасно.