В России откроются фирменные магазины Tecno и Realme

Это позволит брендам укрепить своё присутствие на отечественном рынке и улучшить взаимодействие с потребителями.

По мнению экспертов, такие шоурумы будут больше способствовать продвижению и повышению доверия к бренду, чем прямым продажам, так как многие покупатели предпочитают делать покупки онлайн.

Tecno планирует запустить несколько пилотных магазинов в I квартале 2024 года. Виктор Колесниченко, директор по продажам бренда, подчеркнул, что такие магазины позволят клиентам ознакомиться с полным ассортиментом продукции и увидеть всю экосистему бренда.

Realme также планирует открыть свои шоурумы в России в 2024 году.

Отметим, что в России уже функционируют официальные магазины таких брендов, как Xiaomi, Samsung и Huawei. Открытие новых магазинов Tecno и Realme может стать ответом на растущий спрос на качественную и доступную электронику среди российских потребителей.